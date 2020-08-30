«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Александра Вишневского на матч 6-го тура чемпионата России

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: победа «Краснодара» в один мяч за 3.97.

«Мне кажется, будет напряжённый матч, в котором шансы хозяев поля выше. Рискну поставить с высоким коэффициентом на победу «Краснодара» с разницей в один мяч. 1:0 и 2:1 — наиболее вероятный счет матча. Две победы «Ростова» в двух последних матчах не стоит переоценивать — качество игры ростовчан было очень далеким от лучших образцов их игры прошлого сезона.



«Ростов» по итогам первых туров выглядел посредственно и в атаке, и в обороне. «Краснодар» был не то чтобы намного лучше, но у него видно больше потенциала, чтобы прибавить, да и фактор своего поля должен помочь».