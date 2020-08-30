«Сочи» — «Урал»: трансляция матча РПЛ 30 августа, прогнозы и ставки букмекеров
30 августа «Сочи» примет «Урал» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.
Букмекеры считают, что матч 6-го тура РПЛ РПЛ «Сочи» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.98.
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