«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч Российской Премьер-Лиги

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 6-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: тотал меньше 26.5 фола за 2.00.

«Прошлый сезон РПЛ в среднем за матч арбитры фиксировали 26,51 фола. Причём до начала пандемии коронавируса показатель составлял 27,27 фола за игру, а после опустился до 24,31. Вот такая занимательная статистика. И что самое интересное, нынешний сезон-2020/2021 идёт в фарватере посткарантинной статистики: после пяти туров средний показатель нарушений правил за матч составляет 25,32. На матч «Краснодар» — «Ростов» букмекерские аналитики выставили планку тотала фолов на отметке 26,5. Мне она кажется немного завышенной.



Анализ количества отборов мяча и воздушных единоборств команд позволил мне выявить приблизительно число фолов в предстоящем матче. Я ожидаю от 17 до 25. Но это без учета судейского фактора. Предстоящий поединок будет обслуживать Сергей Карасёв. Что можно сказать об этом арбитре? В отличие от многих своих коллег, он свистит чуть реже, так что с поправкой на судейский фактор мой предполагаемый диапазон фолов смещается до промежутка от 16 до 24.



Напомню, букмекер выставил тотал 26.5. Причём вариант «меньше» оценивается коэффициентом 2. Согласитесь, довольно неплохой вариант».