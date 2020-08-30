«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз»: прогноз Павла Лысенкова на 4-й матч серии НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвертый матч НХЛ второго раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз».

Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Далласа» за 1.88.

«Наконец-то мы увидим четвёртый матч этой захватывающей серии. Он должен был состояться раньше, но НХЛ вставала на паузу. В итоге команды отдохнули три дня, и это может пойти на пользу «Колорадо».



В чем проблемы «Эвеланш»? При достаточно мощной атаке, где зажигает первое звено (Ландеског — Маккиннон — Рантанен), остальные тройки буксовали. При этом навалились травмы. Точно в четвёртом матче не вернётся основной вратарь Филипп Грубауэр. Под большим вопросом, что сыграют Эрик Джонсон, Мэтт Калверт, а ещё раньше вылетали на какое-то время Юнас Донской и Никита Задоров, который с игры уходил в раздевалку.



При этом состав у «Далласа» здоровый, боевой, опытный и матёрый. «Колорадо» вообще плохо играет против «Старз» в этом сезоне. Их успех может быть только в надёжной обороне и взвинченных скоростях в атаке.



«Колорадо» уступал в серии (0-2), но в третьем матче одержал победу (6:4). Будет ли это переломным моментом? Эти три дня пошли на пользу «Эвеланш», потому что можно было перезагрузиться и подлечить раны.



Я не знаю, кто победит в четвёртой игре, тут всё «на тоненького». Но «Даллас» в трёх матчах серии забрасывал соответственно пять, пять и шесть шайб. Поэтому тут взял бы кэф 1.88 за то, что «Старз» в основное время пробьют «тотал больше 2.5 шайбы». Теперь в воротах «Колорадо» нет Грубауэра, а Павел Францоуз не кажется мне тотально надёжным».