«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ростов».
Ставка: ничья за 3.66.
«Южное дерби Российской Премьер-Лиги пройдет в самом начале сезона в Краснодаре. Сегодня на поле одного из лидеров футбола пройдёт поединок против «Ростова». Эти встречи имеют особый подтекст и отличаются упорной борьбой на каждом квадратном сантиметре поля.
Скорее всего, нас ждёт стандартный сценарий, при этом команды ещё далеки от оптимальной формы. У «быков» не смогут сыграть Спаич и Ари, что является потерей. Команда из Ростова-на-Дону практически в полном составе, если не брать во внимание тот факт, что под вопросом выход на поле Чистякова.
Как по мне, соперники достойны друг друга. Кубанцы попали в чёрную полосу, но это дело временное. «Сельмаши» на ходу и пока ни разу не сыграли вничью, которую, собственно, я и ожидаю от соперников в этой дуэли.
Предлагаю сделать ставу на мирный исход за приличный коэффициент. Такой итог регулярно фиксируется в поединках географических соседей. Вничью завершились 7 последних очных поединков из 12».
- 30 августа 2020
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