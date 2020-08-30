«Айлендерс» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на 4-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия».

Ставка: ничья в первом периоде за 2.60.

«Пока серия проходит под диктовку «островитян». И дело тут не в общем счёте, хотя они и ведут 2-1. Подопечные Барри Тротца лучше используют вязкий оборонительный хоккей и допускают меньше ошибок. Лидеры соперника не могут набрать скорость и пройти среднюю зону, а попытки взять инициативу на себя в лучшем случае заканчиваются тем, что их оттирают к борту.



В первом матче «Айлс» добились разгромной победы (4:0). На следующий день «лётчики» быстро заполучили преимущество в три шайбы благодаря агрессивной игре и форчеку по всей площадке. Однако такой стиль слишком энергозатратен. В какой-то момент команда наелась, прижалась к воротам и едва не осталась без успеха. Дело решилось только в овертайме (4:3 ОТ).



Накануне состоялся третий поединок. Подопечные Алена Виньо даже открыли счёт, но на этом всё хорошее для них закончилось. Семён Варламов сделал выводы после второго матча и отстоял очень надёжно. Каких-то умопомрачительных сейвов не совершал, зато исправно брал своё и контролировал отскоки.



А на чужой половине льда «Нью-Йорк» вновь показал умение выжимать максимум из минимума. Моменты возникали не то чтобы часто, но довольно стабильно. В середине второго периода Мэтт Мартин провёл ответную шайбу, а за шесть секунд до перерыва Лео Комаров вывел хозяев вперёд. Этот гол оказался ключевым.



В дебюте третьего периода «Филадельфия» схватила первое удаление, а дальше всё закончилось. Мощный Андерс Ли забил в третьем матче подряд, фору в две шайбы отыграть у «Айлендерс» практически нереально (3:1). «Лётчикам» снова нужно что-то придумывать, потому что все их ходы соперник считывает.



Проверим ничью в первом периоде за 2.60. Логика следующая: соперники сопоставимы по общему уровню, однако пока в серии после 20 минут счёт ни разу не был равным. Это вполне тянет на аномалию, а коэффициент очень хорош».