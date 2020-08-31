«Тампа» — «Бостон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 5-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф НХЛ «Тампа» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» с нулевой форой в первом периоде за 1.94.

«Похоже, у «мишек» начинают сдавать нервы. Накануне они в нескольких эпизодах действовали грязно. Семейные проблемы Туукки Раска слишком дорого обходятся подопечным Брюса Кэссиди. Нельзя винить в трёх поражениях подряд одного Ярослава Галака, но дуэль Василевскому опытный словак пока абсолютно проигрывает.



Теперь вариантов у «Бостона» не осталось. Выиграть три матча подряд у таких «Лайтнинг» — крайне сложная задача, но Бержерон, Пастрняк, Маршан и Хара просто так не сдадутся. Очевидно, что в атаке у действующего финалиста не клеится, так что надо максимально строго сыграть в обороне, задушив ведущее звено. Пока Палат, Пойнт и Кучеров слишком эффективны.



Мы бы выбирали между двух ставок — П2 с нулевой форой в первом периоде за 1.94 и «хозяева не забьют в первом периоде» за 2.32. По ходу игры на фоне высокой интенсивности и плотного графика наличие большого количества возрастных хоккеистов рискует сказаться, но дебют «Брюинз» обязаны провести хорошо. Иначе вылет из Кубка Стэнли состоится уже этой ночью".