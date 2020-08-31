Энди Маррей — Ёсихито Нисиока: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open 2020 Энди Маррей — Есихито Нисиока.
Ставка: минимум 4 сета в матче за 1.66.
«Мы всегда акцентируем внимание на практике теннисистов перед турниром. Это, несомненно, очень важно после продолжительного перерыва, однако иногда букмекер перегибает с оценками спортсменов, выдавая отсутствие практики за полную потерю навыков.
Энди Маррей, конечно, без дела не сидел. Не так давно британец решил свои проблемы со здоровьем и теперь горит желанием играть. Были показательные турниры, далее неплохие матчи в Нью-Йорке, два из которых он выиграл. Всё кажется в порядке, какие могут быть вопросы? У нас — никаких. Все вопросы зададут соперники.
Есихито Нисиока не играл на карантине, не заявлялся в Нью-Йорк, а проведёт всего первый матч. Да, шансов на большие заслуги у японца поменьше без практики, однако вряд ли он приехал просто отбыть номер. Нисиока добротно начинал этот сезон, играл в финале АТР, находился в потрясающей форме, и ведь он ещё довольно молод, стартануть без раскачки вполне способен.
Согласен с тем, что Маррей небольшой фаворит, но лёгкой победы над леворуким бегунком не будет, так как Маррей сейчас сам далеко не идеален», — сказал Фомин.
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