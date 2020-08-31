Букмекеры оценили выше шансы «Спартака» стать чемпионом РПЛ после 6-го тура

Московский «Спартак» в 6-м туре РПЛ обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 и вышел на первое место в РПЛ. Перед паузой на матчи сборных команда Доменико Тедеско на одно очко опережает «Зенит». По оценке букмекеров, питерцы всё равно явные фавориты первенства, но шансы спартаковцев ощутимо подросли.



Сейчас поставить на красно-белых можно с коэффициентом 7.00, в то время как перед началом чемпионата букмекеры предлагали на чемпионство спартаковцев коэффициент 20.00.



Шансы «Зенита» в очередной раз выиграть чемпионат аналитики оценили коэффициентом 1.38 (был 1.25). За 13.00 можно сделать ставку на то, что чемпионом станет проводящий агрессивную трансферную кампанию ЦСКА. Шансы забуксовавших на старте «Краснодара» и «Локомотива» эксперты оценили коэффициентом 17.00. Наконец, на московское «Динамо» можно поставить за 100.00.



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