Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Джон Миллман — Николоз Басилашвили: прогноз Сергея Фомина на игру US Open

Джон Миллман — Николоз Басилашвили: прогноз Сергея Фомина на игру US Open
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open—2020 Джон Миллман — Николоз Басилашвили.

Cтавка: победа Миллмана с форой (-1.5) по сетам за 1.60.

«После той печальной истории с бывший супругой Басилашвили не представляет большой угрозы на корте для своих соперников. Очевидно, отражается общее настроение на игре, как бы ни тренировался спортсмен.

Напомню в двух словах. Весной во время карантина бывшая жена Басилашвили спровоцировала Нико на скандал, по итогам которого оказалась c побоями в больнице, а теннисист в наручниках под арестом. Долгие судебные тяжбы уже решены, Басилашвили признал вину, заплатил штраф и уже на свободе.

Три матча провёл грузин после перерыва и все три проиграл в двух сетах. Не безвольно, конечно, боролся он в них, но так и не выиграл ни сета у Миши Зверева, Штруффа и Оже-Альяссима. Против неплохого нынче Миллмана тоже вариантов немного.

Миллман, конечно, парень нестабильный, но по турниру в Нью-Йорке, где он провёл два матча, выиграл у Маннарино и проиграл Изнеру, понравился. Во время карантина работал, это видно по физической готовности к долгим матчам. В личках Миллман уступает, и именно это его, возможно, подстегнёт. Форма на стороне австралийца. Рискну предложить минимальную фору по сетам», — сказал Фомин.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020