Джон Миллман — Николоз Басилашвили: прогноз Сергея Фомина на игру US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open—2020 Джон Миллман — Николоз Басилашвили.

Cтавка: победа Миллмана с форой (-1.5) по сетам за 1.60.



«После той печальной истории с бывший супругой Басилашвили не представляет большой угрозы на корте для своих соперников. Очевидно, отражается общее настроение на игре, как бы ни тренировался спортсмен.



Напомню в двух словах. Весной во время карантина бывшая жена Басилашвили спровоцировала Нико на скандал, по итогам которого оказалась c побоями в больнице, а теннисист в наручниках под арестом. Долгие судебные тяжбы уже решены, Басилашвили признал вину, заплатил штраф и уже на свободе.



Три матча провёл грузин после перерыва и все три проиграл в двух сетах. Не безвольно, конечно, боролся он в них, но так и не выиграл ни сета у Миши Зверева, Штруффа и Оже-Альяссима. Против неплохого нынче Миллмана тоже вариантов немного.



Миллман, конечно, парень нестабильный, но по турниру в Нью-Йорке, где он провёл два матча, выиграл у Маннарино и проиграл Изнеру, понравился. Во время карантина работал, это видно по физической готовности к долгим матчам. В личках Миллман уступает, и именно это его, возможно, подстегнёт. Форма на стороне австралийца. Рискну предложить минимальную фору по сетам», — сказал Фомин.



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