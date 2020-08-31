«Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда»: прогноз и ставка на матч чемпионата Китая 31 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда».

Ставка: ИТБ 2.5 мяча «Шанхай СИПГ» за 1.82.

«Между соперниками растянулась настоящая пропасть. «Красные орлы» в прошлом сезоне упустили чемпионство, заняв третью строчку, и сейчас, судя по всему, настроены крайне решительно. После семи матчей они лидируют в своей группе с 17 баллами. У «Тяньцзинь Тэда» в группе В последнее место. За семь туров клуб успел заработать один-единственный балл, случилось это ещё в первом туре. Далее последовала череда из шести поражений.



С результативностью у «Тяньцзинь Тэда» всё плохо. За семь матчей получилось наковырять лишь пять голов, результат довольно скудненький. При этом с обороной всё ещё хуже. 17 пропущенных за те же семь матчей, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Грозный «Шанхай СИПГ» ни разу не проиграл, наколотив при этом 16 голов. Стоит также отметить и образцовую оборону клуба. Пять пропущенных в семи играх для результативной китайской Суперлиги — крайне достойно. При желании можно даже проверить П1 всухую за коэффициент 2.09.



Статистика личных встреч тоже на стороне коллектива из Шанхая. За последние шесть встреч с «Тяньцзинь Тэда» он одержал четыре победы с общим счётом 18:5. При таких раскладах П1 с форой (-2.0) за коэффициент 2.12 смотрится заманчиво.



Интересным вариантом для ставки выглядит и индивидуальный тотал «Шанхай СИПГ» больше 2.5 мяча за коэффициент 1.82. Всё-таки сейчас у тяньцзиньской команды в обороне творится полный бардак".