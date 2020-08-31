«Чайка» — «Факел»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ФНЛ «Чайка» — «Факел».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«В ФНЛ дела у команды из Песчанокопского пока довольно хмурые. После пятого тура она имеет в своём активе пять баллов и находится на 16-й строчке. За всё это время случилось две выездных ничьи, два домашних разгромных поражения и только одна победа.



Триумф, к слову, пришёлся как раз на пятый тур. Тогда «Чайка» принимала скромный «Волгарь» и сумела добыть волевую победу (2:1). Любопытно то, что победный гол хозяева забили на 90-й минуте, играя вдевятером. Полузащитник Константин Савичев и защитник Али Гаджибеков за семь минут до этого были удалены с поля.



«Факел» тоже принимал участие в Кубке России и, надо сказать, смотрелся достойно. Получилось с одним из лидеров ФНЛ «СКА-Хабаровск» скатать нулевую ничью в основное время и дотянуть до послематчевой серии пенальти. Но там удачливее оказались хабаровчане.



В ФНЛ, собственно, у «огнеопасных» дела тоже идут не лучшим образом. За пять матчей было добыто только четыре балла. Теперь они зависают в зоне вылета. В последнем же туре воронежская команда снова потерпела поражение. Обидчиком выступил всё тот же «СКА-Хабаровск». Хабаровчане играли дома, смотрелись интереснее гостей и могли даже победить крупно. Но гости отделались лишь счётом 0:1.



Вообще с обороной у «Факела» всё не так плохо. За пять матчей он пропустил только шесть мячей. «Чайке» голы приходится вымучивать, особенно у себя дома. Так что ждать результативной игры мы бы не стали. Классический тотал меньше 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.70 смотрится нормально. Статистика немногочисленных личных встреч на нашей стороне. За три предыдущие игры друг с другом соперники на двоих оформили только три гола».