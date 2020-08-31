Букмекеры назвали вероятную длину беспроигрышной серии «Спартака» в РПЛ

Московский «Спартак» в 6-м туре РПЛ обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 и вышел на первое место в РПЛ. Перед паузой на матчи сборных команда Доменико Тедеско на одно очко опережает «Зенит». Пока спартаковцы ни разу не проиграли. И, по оценке букмекеров, их серия может ещё продлиться.



Поставить на то, что «Спартак» не будет проигрывать минимум 9 матчей, можно за 2.05 (это примерно 47% вероятности). Обратный исход оценивается коэффициентом 1.72 (53%).



А вот дальше красно-белым будет сложно. Сделать ставку на то, что подопечные Тедеско не проиграют ни разу в первых 10 турах, можно за 4.30 (22%). На то, что серия продлится как минимум 11 матчей, аналитики предложили коэффициент 5.00 (20%).



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