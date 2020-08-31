Душан Лайович — Егор Герасимов: ставка Сергея Фомина на матч US Open—2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open—2020 Душан Лайович — Егор Герасимов.



Cтавка: победа Герасимова с форой (+4) за 1.72.



«Очень сомнительный фаворит в лице Душана Лайовича. Ожидал тут как минимум равные котировки, глядя на форму игроков, но нет, рейтинг имеет вес. Лайович занимает 23-ю строчку, Герасимов — 70-ю. Это, конечно, о многом говорит, но в данный период сезона, когда теннисисты готовились по-разному, строчки в табели о рангах никак не соответствуют текущим кондициям.



Душан Лайович, как и многие его товарищи-соотечественники, выступал на турнире Новака Джоковича, где проиграл два матча, а в ходе третьего вообще снялся. Далее он заявился на турниры в Академию Янко Типсаревича и там выдал два поражения довольно слабым игрокам — Лазарову и Фатичу. Потом лёгкий вылет с первого круга Нью-Йорка от Карреньо Бусты. Заключим: Лайович в плохой форме плюс с подозрением на травму.



Теперь что касается Егора Герасимова. Он решил выйти из карантина непосредственно в США, где провёл за июль-август ряд матчей с игроками разного уровня. Не сказать, что белорус там блистал, скорее нет, но старался найти свой тонус. Получилось ли? Проигрыш Вольфу в первом круге Нью-Йорка не особенно вдохновляет. Но тем не менее, сравнивая игру Герасимова и Лайовича, а также их предпочитаемые покрытия, не вижу большой разницы. Не пиковый Герасимов и слабенький Лайович — примерно равные соперники», — сказал Герасимов.



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