Диего Шварцман — Кэмерон Норри: прогноз Сергея Фомина на встречу US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open 2020 Диего Шварцман — Кэмерон Норри.



Cтавка: минимум 4 сета в матче за 1.71.



«Несмотря на котировки букмекеров, которые чётко указывают на фаворита, в этом матче далеко не всё понятно.



Да, Шварцман значительно выше в рейтинге и проводит успешно свой второй сезон, регулярно доходя до высоких стадий крупных турниров. Практически на пике находился аргентинец до карантина. Но вот ситуация изменилась, и сейчас той формы не видно. Сбавил в скорости, в остроте ударов. Всё это, конечно, придёт, но не с первых матчей. В общем, есть уязвимые стороны у Шварцмана, вспомнить хотя бы про слабую подачу, над которой придётся работать не один месяц, поддерживая тонус.



Кэмерон Норри в отличие от Шварцмана всё лето набирал форму на показательных турнирах. По результатам претензий нет, 11/3 баланс побед- поражений, а соперники там попадались вполне достойные. Например, Даниэль Эванс, с ним Норри сыграл три матча, два из которых выиграл, считаясь явным аустайдером. Далее Нью-Йорк, две трудовые победы над Кукушкиным и Майхшаком, и поражение от Опелки в двух сетах. Шварцман, к слову, тоже прервал свой путь на долговязом американце. По игре, как для себя, Норри в порядке.



Посмотрим на лички. 1-1, Акакупько-2018 и Антверпен-2019. Причём оба матча трёх-сетовые в плотной борьбе. Это говорит о том, что парни друг с другом легко разобраться не могут. Учитывая форму, лички и, что важно, пятисетовый формат предстоящего матча, ставка напрашивается сама собой. В три сета вряд ли кто-то из них победит», — сказал Фомин.



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