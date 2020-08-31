Эксперты: «Ротору» и «Химкам» не удержаться в РПЛ

В чемпионате РПЛ позади шесть туров. Букмекеры скорректировали свои коэффициенты и представили обновлённую линию на исход чемпионата. Принимают ставки и на то, кто покинет РПЛ.



По оценкам аналитиков, из элитного дивизиона вылетят «Ротор» и «Химки». У волгоградцев всего 2 очка в 6 матчах, у химчан на одно больше. На вылет любой из этих команд можно поставить за 1.45.



Единственным конкурентом этих клубов букмекеры видят «Тамбов». Сделать ставку на то, что из РПЛ вылетит этот клуб, можно с коэффициентом 2.20. Сейчас у тамбовчан 4 очка и 14-е место.



Шансы остальных команд остаться в элите куда выше. На «Урал» и «Уфу» эксперты предложили коэффициент 10.00, на «Арсенал» — 20.00, на «Ахмат» — 30.00. Наконец, вероятность вылета «Рубина» или «Сочи» букмекеры оценивают коэффициентом 50.00.



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