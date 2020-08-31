«Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч 2-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Бостон».



Ставка: победа «Тампа-Бэй» и меньше 6 шайб в матче за 4.08.



«Тампа» находится всего в шаге от выхода в финал Восточной конференции. В предыдущей игре «Лайтнинг» вели со счётом 3:0 у «Бостона» после двух периодов. Реализовали большинство и держали ход матча под контролем. Более того, «Тампу» уже никто не назовёт плюшевыми медвежатами. По хитам они даже превзошли игроков «Брюинз» (45-38). Три силовых приёма провёл даже Никита Кучеров, хотя нельзя сказать, что это его прямая работа. Хит мог бы сделать даже вратарь Андрей Василевский, но он сосредоточился на своих прямых обязанностях и сделал 29 сейвов, получив титул третьей звезды матча.



Я бы рискнул с кэфом 4.08, поставив на то, что «Тампа-Бэй» победит «Бостон» в основное время, и в этой игре будет тотал меньше (5.5). То есть мы не увидим шесть и более шайб. Так было уже два раза в этой серии (3:2, 3:1). Есть надежда, что «Брюинз» будут упираться до последнего, а вратарь Ярослав Галак выдаст качественный матч, но «Тампа» в итоге окажется сильнее», — сказал Лысенков.



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