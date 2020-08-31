Хуан Игнасио Лондеро — Евгений Донской: прогноз Надежды Петровой на игру US Open

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова дала прогноз на матч первого раунда US Open Хуан Игнасио Лондеро — Евгений Донской.



Ставка: победа Лондеро в четырёх сетах за 4.38.



«Евгений Донской уступает в рейтинге своему первому сопернику на US Open, тем не менее я уверена, что игра будет упорная. Донской владеет хорошей техникой, я бы его назвала игроком, который является очень тягучим, цепким, старается выложиться до конца в каждом матче, в каждом розыгрыше.



Аргентинец Лондеро в целом показывает стабильный теннис. Как и все его соотечественники, он хорошо готов физически, для своего роста (180 см) он неплохо подаёт, хорошо принимает, пытается каждый мяч с приёма положить в корт, неплохо играет в обороне. Ещё к козырям Лондеро я бы отнесла хорошо поставленную работу ног, он пытается достать каждый удар, неплох в атаке, старается изменить ход розыгрышей и не боится идти к сетке.



Донской с Лондеро играли между собой дважды, но было это уже давно, в 2014 и 2015 годах. Тогда они обменялись сухими победами по 2:0. Сейчас матч будет более упорным, с длинными розыгрышами. Итоговую победу одержит Лондеро, скорее всего, в четырёх сетах. Но Донской его подёргает», — сказала Петрова.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.