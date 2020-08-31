Марта Костюк — Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на матч 1-го круга US Open

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open—2020 Марта Костюк — Дарья Касаткина.



Ставка: победа Костюк за 1.68.



«18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк на юниорском уровне выглядела весьма неплохо. На данный момент она 137-я ракетка рейтинга. Её соперница на 69 (!) позиций выше, тем не менее специалисты и аналитики букмекерских контор считают фаворитом именно Костюк. И есть тому объяснение.



В последнее время у Касаткиной наблюдается спад в игре, у неё в команде произошли изменения. Я знаю, что она обращалась за помощью к психологам. Очевидно, что были какие-то проблемы, и сумела ли Дарья из них выбраться – сложно сказать. Но мы не забываем, что одно время она была 10-й ракеткой мира. На недавнем турнире в Цинциннати она вышла из квалификации в основную сетку, но в первом же раунде проиграла практически без вариантов – 3:6, 1:6.



Костюк выступала в августе на турнире в Праге, прошла три раунда квалификации (два из них с сухим счётом), а затем на тай-бреке уступила в основной сетке. У Костюк больше побед в сезоне, находится на эмоциональном подъёме, никого не боится, и её считаю фаворитом в этой паре.

Украинка победит. Возможно, Касаткина, один сет и выиграет. Победа Костюк оценивается букмекерами слишком высоко. Настоящий подарок для игроков», — сказала Петрова.



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