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Варвара Грачёва — Паула Бадоса Хиберт: прогноз Надежды Петровой на матч US Open

Варвара Грачёва — Паула Бадоса Хиберт: прогноз Надежды Петровой на матч US Open
Ставки / Прогнозы 0

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open—2020 Варвара Грачёва — Паула Бадоса Хиберт.

Ставка: победа Бадосы за 1.90.

«Две примерно равные по классу теннисистки, что можно судить по их рейтингу – Грачёва на 102-й позиции, а Бадоса на 94-й.

Для Грачёвой этот турнир будет уже четвёртым за последний месяц. До этого она приняла участие в турнирах в Италии, Чехии и Цинциннати. Правда, везде она вылетела после своего первого же матча, тем не менее я бы назвала Варвару Грачёву прогрессирующей теннисисткой. За три года она поднялась в рейтинге WTA с 649-го места на 102-е. Она хорошо двигается, борется до последнего, играет по всему корту, выходит вперёд, не боится закончить розыгрыш у сетки.

У испанки поплотнее подача, пожёстче удары. Она любит играть в атакующий теннис, тоже часто выходит к сетке, обладает мощным ударом справа. Матч будет равным, но всё же больше шансов на победу у Бадосы. Думаю, она победит в трёх сетах. Но рисковать не будем — поставим просто на её победу за 1.90», — сказала Петрова.

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