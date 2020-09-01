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Дарина Денисова: букмекерский бизнес оживает после ковидного шока

Дарина Денисова: букмекерский бизнес оживает после ковидного шока
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Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова рассказала, что в осень легальные российские букмекеры вступают с целью как можно быстрее восстановить обороты, существовавшие до начала пандемии коронавируса и приостановки минувшей весной всех спортивных соревнований. Она подчеркнула, что если мир не накроет вторая ковидная волна, отечественная беттинг-индустрия будет способна вновь «накачать мускулы» к концу первого квартала 2021 года.

По мнению Денисовой, возобновление в июле-августе футбольных турниров способствовало постепенному возвращению в БК игроков и соответственно увеличению объёма ставок.

«В июле-августе доигрывались национальные топ-лиги по футболу, Лига чемпионов, стартовали плей-офф в НБА и НХЛ. Люди вновь стали ставить на спорт, индустрия начала подавать признаки жизни после многомесячного пике. Если раньше конец лета стандартно был периодом межсезонья, падения объёма ставок и подготовки букмекеров к осеннему всплеску, то теперь наоборот, это время стало спасением для индустрии», — отметила Дарина Денисова.

По словам президента организации, если бы карантинные меры не были ослаблены и спортивные соревнования по-прежнему оставались под запретом, многие букмекерские конторы, вероятно, к началу осени оказались бы перед угрозой банкротства.

«Чтобы окончательно восстановиться и выйти на уровень приемлемой прибыльности бизнеса, большинству легальных операторов потребуется время примерно до конца первого квартала 2021 года. И это при условии, что мировой спорт не будет вновь поставлен на паузу в случае второй волны коронавируса и нового ужесточения карантинных мер», — полагает Дарина Денисова.

По мнению президента СРО БК, сейчас российские лицензионные БК с нетерпением ожидают старта нового сезона в ведущих национальных чемпионатах Европы по футболу, а также нового розыгрыша еврокубков. Дарина Денисова ожидает богатой на события спортивной осени и соответственно поступательного движения контор к восстановлению доковидных бизнес-показателей.

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