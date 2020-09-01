Людмила Самсонова — Цветана Пиронкова: прогноз Сергея Фомина на матч US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open 2020 Ига Швентек — Вероника Кудерметова.
Cтавка: ТМ 18 геймов за 1.66.
«Есть много примеров, когда теннисисты после большого простоя пытались вернуться на прежней уровень, но лишь у единиц получалось добиться положительных результатов. Конечно, есть уникумы в лице того же Хуана Мартина дель Потро, который каждый раз возвращается после травм на прежний уровень, но это лишь исключения из правил.
И вот Цветана Пиронкова, завершившая карьеру в 2017-м, вдруг решила вернуться в больший теннис, попав в основную сетку по защищённую рейтингу. Межсезонной подготовки не было, ни одного, даже показательного матча не провела Пиронкова. Что она собой представляет на данный момент является загадкой.
А вот юная Людмила Самсонова здорово показала себя на турнире в Палермо, да и потом переход на хардовые корты дался ей несложно. Удалось пройти первый круг на «Мастерсе» в Нью-Йорке, переиграв Лорен Дэвис, и побороться во втором кругу с уже набравшей ход Джессикой Пегулой. Форма как минимум неплохая, а как максимум хорошая.
Не должно возникнуть проблем в этом матче у Людмилы Самсоновой. Во всех игровых аспектах она будет превосходить свою соперницу. Непонятно, на что рассчитывает Пиронкова после такого долгого отсутствия в туре. Безусловно, ей нужно много времени на раскачку, чтобы вернуть былые позиции. Поэтому не стоит ожидать от неё хорошей игры с первых же турниров»
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 1 сентября 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 31 августа 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 30 августа 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45