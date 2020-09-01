Людмила Самсонова — Цветана Пиронкова: прогноз Сергея Фомина на матч US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open 2020 Ига Швентек — Вероника Кудерметова.



Cтавка: ТМ 18 геймов за 1.66.



«Есть много примеров, когда теннисисты после большого простоя пытались вернуться на прежней уровень, но лишь у единиц получалось добиться положительных результатов. Конечно, есть уникумы в лице того же Хуана Мартина дель Потро, который каждый раз возвращается после травм на прежний уровень, но это лишь исключения из правил.



И вот Цветана Пиронкова, завершившая карьеру в 2017-м, вдруг решила вернуться в больший теннис, попав в основную сетку по защищённую рейтингу. Межсезонной подготовки не было, ни одного, даже показательного матча не провела Пиронкова. Что она собой представляет на данный момент является загадкой.



А вот юная Людмила Самсонова здорово показала себя на турнире в Палермо, да и потом переход на хардовые корты дался ей несложно. Удалось пройти первый круг на «Мастерсе» в Нью-Йорке, переиграв Лорен Дэвис, и побороться во втором кругу с уже набравшей ход Джессикой Пегулой. Форма как минимум неплохая, а как максимум хорошая.



Не должно возникнуть проблем в этом матче у Людмилы Самсоновой. Во всех игровых аспектах она будет превосходить свою соперницу. Непонятно, на что рассчитывает Пиронкова после такого долгого отсутствия в туре. Безусловно, ей нужно много времени на раскачку, чтобы вернуть былые позиции. Поэтому не стоит ожидать от неё хорошей игры с первых же турниров»



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