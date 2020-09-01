Янник Синнер — Карен Хачанов: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open—2020 Янник Синнер — Карен Хачанов.



Cтавка: минимум 38 геймов в матче за 1.78.



«Хачанов прибавляет в игровых кондициях от матча к матчу. Постоянные тренировки не проходят даром. Получается мощно и точно пробивать с задней линии и вовремя переходить в атаку. Да и подача стала плотнее, появилось больше эйсов.



Янник Синнер — довольно сбалансированный теннисист, без явных слабых мест. Есть отличная поставленная игра на задней линии с хорошей игровой техникой. При этом и передвигается по корту максимально продуктивно, без лишних действий. Также стоит отметить великолепный приём первой подачи, за счёт которого часто удаётся захватывать инициативу в розыгрышах.



Теннисисты уже встречались между собой буквально две недели назад на показательном турнире в Германии. Матч получился плотным с итоговой победой Синнера. Сейчас же расклады чуть другие. Хачанов находится в лучшем игровом тонусе и по праву идёт фаворитом. Но при этом легко ему точно не будет. Синнер способен навязать борьбу и предложить высокий темп в матче. Скорее всего, шансы на итоговый успех будут обоюдными, а в таком случае лучше рассмотреть тотал больше», — сказал Фомин.



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Янник Синнер — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин выбьет талантливого итальянца с US Open Синнер имеет серьёзный потенциал, но слишком молод и нестабилен.