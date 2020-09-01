Ким Клейстерс — Екатерина Александрова: прогноз и ставка на матч 1-го круга US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Ким Клейстерс — Екатерина Александрова.

Ставка: победа Клейстерс за 2.65.

«Легендарная бельгийка завершила карьеру ещё в 2012 году, но сидеть с тремя детьми ей наскучило. Возвращение получилось скомканным из-за коронавируса. В 2020 году она успела отметиться на двух турнирах, оба проходили на харде.



В обоих случаях всё закончилось уже в первом круге, но тут нужно сказать о жеребьёвке. Играть пришлось с крепкими соперницами: в Дубае попалась Гарбинье Мугуруса (2:6, 6:7), а в Монтеррее — Йоханна Конта (3:6, 5:7). 37-летняя теннисистка выглядела конкурентоспособной, доказав, что руки ничего не забыли.



Подача по прежнему на месте, умная игра на задней линии — тоже. Клейстерс не стала выступать в Нью-Йорке из-за проблем с мышцами живота, но вроде как боль отступила. Если это действительно так, первую ракетку России ожидают проблемы. Дело в том, что Александрова сейчас находится не в оптимальном состоянии.



В Палермо удалось дойти до второго круга, одолев в трёх сетах Кристину Младенович. Дальше проиграла Фионе Ферро в двух партиях. В Праге всё вообще закончилось в первом же круге, преодолевшая квалификацию Леся Цуренко из середины второй сотни рейтинга отдала лишь шесть геймов.



В Нью-Йорке состоялась победа над крепкой Еленой Рыбакиной (7:5, 7:6) и поражение от квалифая Кристины Макхэйл (1:6, 6:7). Ошибок очень много, а подача выручает далеко не всегда. Никакой стабильности нет и близко, а потому умная Клейстерс наверняка будет чувствовать себя комфортно на задней линии.



Логичнее играть от аутсайдера. Проверять ли П1 за 2.65 — дело вкуса, а вот П1 с форой (+3.5 гейма) за 1.95 или ставка “Клейстерс выиграет как минимум один сет” за 1.69 смотрятся любопытно. В выставочных матчах Ким выглядела неплохо, просто так она россиянку не отпустит».