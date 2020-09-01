Дельбонис — Медведев: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го круга US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Федерико Дельбонис — Даниил Медведев.

Ставка: тотал меньше 28.5 гейма за 1.66.

«Аргентинцу уже 29 лет, это крепкий середняк тура: стабильно входит в сотню лучших, а четыре года назад даже был 33-м в рейтинге ATP. Однако в первую очередь он опасен на грунте, который традиционно является профильным покрытием для многих спортсменов из Латинской Америки.



А вот на харде Дельбонис редко добивается успехов. Козырь у него всего один — подача, она у 190-сантиметрового теннисиста вполне бодрая. С остальными компонентами дела обстоят хуже, на задней линии он выглядит слабо. Мощному и умному Медведеву точно будет уступать в перестрелках.



Справедливости ради, Даниил сейчас находится не в лучшем состоянии и вряд ли станет гнаться за особенно крупным счётом. В Нью-Йорке выступление получилось довольно рабочим: лёгкие победы над Маркосом Гироном и Аляжем Бедене, а в четвертьфинале выпал крепкий испанец Роберто Баутиста-Агут (6:1, 4:6, 3:6).



Россиянин признался, что играл даже лучше, чем ожидал. Перед стартом на US Open он получил около недели на отдых и подготовку — этого должно хватить, чтобы немножко добавить. Обычно Медведев преодолевает стартовые раунды в эконом-режиме. Редко проигрывает партии, но и “баранки” соперникам, как правило, не вешает.



Ждём привычной картины — три партии, в которой Дельбонис будет брать по два-четыре гейма. Мы бы выбирали между тоталом меньше 28.5 гейма за 1.66 и П1 в первом сете с форой (+3.5 гейма) за 1.65. Коэффициенты скромные, но даже на П2 в трёх партиях букмекеры дают всего лишь 1.20. Найти что-то интереснее тут сложно».