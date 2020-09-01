«Филадельфия» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на 5-й матч Кубка Стэнли 2 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 5-й матч Кубка Стэнли «Филадельфия» — «Айлендерс».
Ставка: «Айлендерс» не забьют в первом периоде за 2.10.
«Подопечные Барри Тротца делают именно то, чего от них ждали. И делают хорошо. Они вяжут соперника в средней зоне, не дают тому набрать ход и раскатиться, выжимают нападающих к бортам, смело (и корректно) играют в тело. А ещё — караулят ошибки и убегают в контратаки.
Подопечные Алена Виньо не могли не знать, что их ждёт именно это. Но ничего не могут сделать. Лидеры дружно не могут обрести себя: кто-то просто не блещет, кто-то растворился, а сразу несколько заметных исполнителей натурально проваливают серию. Клод Жиру, например, не забивает уже 14 матчей в плей-офф.
Вроде бы состав у «Флайерз» крепкий, но команда оставляет гнетущее впечатление и будто бы сама не верит в итоговый успех. Одержать три победы подряд над такими «Айлендерс» будет невероятно сложно, вот только вариантов не осталось. Скорее всего, номинальные хозяева постараются повторить сценарий второго матча.
А именно — агрессивно проведут дебют и включат давление по всей площадке в надежде на быстрый гол и дальнейшую игру по счёту. Перебегать подопечных Барри Тротца у них никак не получается, а дожидаться ошибок можно очень долго. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 с нулевой форой в первом периоде за 1.90 и «гости не забьют в первом периоде» за 2.10».
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