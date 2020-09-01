«Денвер» — «Юта»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 7-й матч серии плей-офф НБА 2 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 7-й матч серии плей-офф НБА «Денвер» — «Юта».

Ставка: тотал меньше 218.5 очка за 1.98.

«Позади шесть матчей, в седьмом может случиться всё что угодно. Самый очевидный вариант — отталкиваться от низа. Цена ошибки грандиозна, проигравший отправится в отпуск. Даже в шестой игре темп составил всего 93,5 владения — по меркам нынешней НБА показатель смешной. Это уже настоящий плей-офф.



Обе команды попали из-за дуги сумасшедшие 50% (18 из 36 в обе стороны), поддерживать такой процент практически нереально. И всё равно набрали на двоих 226 очков. Скорее всего, в седьмом матче никакого раннего нападения не будет, а точность бросков с периметра заметно снизится, откатившись к привычным 33-38%.



При темпе в районе 92-95 владений и привычном проценте попаданий результативность должна ограничиться коридором в 210-215 очков. При этом даже на тотал меньше 218.5 очка дают прекрасный коэффициент 1.98. Тотал меньше 108.5 очка во второй половине за 1.92 — тоже недурно».