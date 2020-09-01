Гол «Сочи» в ворота «Тамбова» на 91-й минуте принёс клиенту БК 2,25 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 1 млн рублей на матч 5-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи». Игрок сделал ставку на победу сочинцев с коэффициентом 2.25.



Встреча проходила в равной борьбе и катилась к нулевой ничьей. Но на 91-й минуте Кристиан Нобоа поразил ворота хозяев поля. Отыграться хозяева поля уже не успели. Таким образом, гол Нобоа сделал ставку клиента БК выигрышной. На выплату клиент букмекерской компании «Фонбет» получил 2 250 000 рублей.



После этого матча «Сочи» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков.



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