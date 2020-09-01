Эксперты назвали шансы Александра Соболева забить гол Сербии в Лиге наций

Станислав Черчесов всё-таки вызвал Александра Соболева в сборную России. Конфликт форварда «Спартака» и игрока «Зенита» Артёма Дзюбы исчерпан, никаких препятствий к игре за национальную команду больше нет. Букмекеры принимают ставки на то, что Соболев сможет забить в первом же матче за сборную — в ворота Сербии в Лиге наций УЕФА.



Поставить на то, что Соболев сможет забить сербам, можно с коэффициентом 3.50. Это примерно 29% вероятности. Встреча между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.



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