Эксперты назвали шансы Александра Соболева забить гол Сербии в Лиге наций
Станислав Черчесов всё-таки вызвал Александра Соболева в сборную России. Конфликт форварда «Спартака» и игрока «Зенита» Артёма Дзюбы исчерпан, никаких препятствий к игре за национальную команду больше нет. Букмекеры принимают ставки на то, что Соболев сможет забить в первом же матче за сборную — в ворота Сербии в Лиге наций УЕФА.
Поставить на то, что Соболев сможет забить сербам, можно с коэффициентом 3.50. Это примерно 29% вероятности. Встреча между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 1 сентября 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 31 августа 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 30 августа 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
Партнерский контент