Андрей Кузнецов – Сэм Куэрри: прогноз Надежды Петровой на игру 1-го круга US Open

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open—2020 Андрей Кузнецов – Сэм Куэрри.



Ставка: меньше 34 геймов в матче за 1.93.



«Американский теннисист уже возрасте, через месяц ему исполнится 33 года. Он на данный момент – 45-й в мире. Андрей не играл два с половиной года из-за травмы бедра, и очень сложно оценивать его нынешнюю форму. Недавно он сыграл в турнире в Чехии, проиграл Грикспору оба сета, пусть и на тай-бреке, то тем не менее.



Не известно, когда он прилетел в США, успел ли у него пройти процесс акклиматизации. На сам турнир он попал благодаря специальному рейтингу, из-за отказа Никишори по болезни. Куэрри сыграл турнир в Цинциннати, хотя и не очень успешно, тем не менее, думаю, к US Open подготовился нормально. Он играет дома, будет чувствовать себя комфортно.



Знаю, что Сэм любит играть подобные крупные турниры. У американца очень сильная подача — это его главный козырь, также может мощно ударить справа, выходит всё время к сетке, старается закончить каждый розыгрыш как можно быстрее.



Кузнецов играет в такой тактический, умный теннис. Хватит ли ему физических сил на всю игру – сложно сказать. Думаю, без игровой практики он сыроват. Считаю, что Куэрри победит в трёх сетах, а это значит, что будет тотал меньше», — сказала Петрова.



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Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри. Прогноз: экс первая ракетка России даст бой американцу Кузнецов пропустил более двух лет из-за проблем со здоровьем, но попал в основную сетку US Open.