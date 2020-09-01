Янник Синнер – Карен Хачанов: прогноз Надежды Петровой на матч 1-го раунда US Open

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open—2020 Янник Синнер – Карен Хачанов.



Ставка: победа Хачанова за 1.49.



«Синнер — 19-летний талант из Италии, на данный момент он 74-й в мире, а Хачанов на 58 позиций выше. Но, несмотря на всё это, у Янника две победы над Кареном, одна из которых датирована 17 июля этого года.



Тем не менее, думаю, этот факт мало о чём говорит. В целом после возобновления этого сезона Хачанов выглядит более убедительно – в его активе две уверенные победы (обе в двух сетах) на недавнем турнире в Нью-Йорке, потом, правда, была неудача в игре с опытным испанцем Баутистой в трёх сетах.



На мой взгляд, Карен находится в лучшей спортивной форме, хорошо подготовлен физически, он намного опытнее, чем Синнер. Итальянец очень непредсказуемый, он резкий, агрессивный теннисист, как говорится, без боя не сдастся.



Фаворитом этой встречи является Карен, но ему придётся немало поработать в этом матче, чтобы добиться победы. Верю в успех Хачанова», — сказала Петрова.



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Янник Синнер — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин выбьет талантливого итальянца с US Open Синнер имеет серьёзный потенциал, но слишком молод и нестабилен.