Янник Синнер – Карен Хачанов: ставка Анны Чакветадзе на игру 1-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Янник Синнер – Карен Хачанов в 1-м круге US Open—2020.
Ставка: победа Синнера с форой по сетам (+1.5) за 1.75.
«Не повезло со жребием Карену Хачанову. Очень сложный соперник уже на самом старте. Для 11-го сеяного всё могло быть и гораздо проще. Янник Синнер — очень интересный, перспективный итальянский теннисист. Он здорово себя проявил на турнире Next Gen, где играли самые талантливые молодые игроки. Он был хорош. Синнер и подаёт достаточно неплохо, и на задней линии играет стабильно, очень плотно. Неприятный соперник, у которого ещё и много амбиций. Он никого не боится. Играл не раз с теннисистами десятки и боролся.
Карен Хачанов на «Мастерсе» в Нью-Йорке проиграл Баутиста-Агуту, но это уже не удивляет. Испанец постоянно стал побеждать Хачанова. Но Карен боролся и играл в целом неплохо. До этого он прошёл Бублика и Карреньо-Бусту, играл достаточно качественно. И всё равно очень опасный матч его ожидает.
Не так давно теннисисты играли на выставочном турнире. Было это в Германии в зале. И Синнер победил очень уверенно — в двух сетах. Это должно добавить ему уверенности перед игрой с Кареном. Я предположу, что в этом матче минимум два сета итальянец возьмёт», — сказала Чакветадзе.
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