ЦСКА — «Ак Барс»: трансляция матча КХЛ 2 сентября, прогнозы и ставки букмекеров

2 сентября в матче Кубка Открытия КХЛ ЦСКА сыграет с «Ак Барсом». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом красно-синих: поставить на победу «Ак Барса» можно с коэффициентом 2.91, успех ЦСКА идёт за 2.18.
Букмекеры уверены, что матч Кубка Открытия КХЛ 2 сентября ЦСКА — «Ак Барс» не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.
Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.72, а итоговый успех «Ак Барса» — за 2.17. Наиболее вероятный счёт — ничьи 2:2 (9.10) и 1:1 (12.25). Победа москвичей со счётом 2:1 оценена коэффициентом 15.0.
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