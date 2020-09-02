ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч за Кубок открытия КХЛ 2 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 1.94.

«Введение потолка зарплат ограничило доминирование «армейцев»: у них, пожалуй, всё ещё лучший состав в КХЛ, но большого запаса, как прежде, уже нет. Кроме того, предсезонная подготовка получилась скомканной. Главный тренер Игорь Никитин сказал, что фактически она началась только 15 августа, а законы физиологии никто не отменял.



Москвичи отказались от участия в Кубке чемпионов КХЛ, а на Кубке мэра Москвы заняли только второе место. По делу уступили «Витязю» (2:3, наломали дров в меньшинстве), затем победили «Динамо» в абсолютно равной игре (4:3 Б), а на десерт разбили «Спартак» (5:2). Несмотря на счёт, особого преимущества они не имели, но у красно-белых не лучшим образом действовал Никита Беспалов, а вот Ларс Юханссон подтащил.



«Ак Барс», напротив, впечатлил. Практически полуторным составом удалось забрать домашний Кубок чемпионов КХЛ: четыре победы из четырёх возможных, хотя уровень соперников оказался в полном порядке. По разу досталось СКА и «Салавату Юлаеву», дважды был обыгран магнитогорский «Металлург».



Во всех случаях подопечные Дмитрия Квартальнова забрасывали не менее трёх шайб. Притом что фактически играли без двух ведущих звеньев. Сам тренер накануне сообщил, что состав в матче за Кубок открытия КХЛ будет близок к оптимальному. Форма лидеров после пропуска контрольных игр может вызывать сомнения, но Квартальнов себе не враг и неготовых хоккеистов в заявку не включит.



Понятно, что делать глобальные выводы по контрольным встречам нельзя, но других инструментов у нас нет. Скорее всего, ЦСКА будет не в оптимальном состоянии. Илья Сорокин команду покинул, Ларс Юханссон ему уступает, а ошибок в обороне на Кубке мэра Москвы оказалось непривычно много.



Потому ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 1.94 смотрится замечательно. Дело тут не только в наблюдениях за предсезонными турнирами, но и в статистике противостояния. Казанцы забивали как минимум два гола в ворота красно-синих в пяти предыдущих очных встречах».