ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на стартовый матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.13.



«Я вас поздравляю с тем, что чемпионат КХЛ вернулся и снова готов набирать обороты. Конечно, время сложное: коронавирус, куча запретов, далеко не все болельщики попадут на трибуны. Но как раз с коронавируса мы и начнём. Это тема, которая касается напрямую состояния ЦСКА. ЦСКА начал тренироваться только 15 августа. Это радикально мало для привычной подготовки к сезону. Это мощный удар по ЦСКА номер один.



Второй удар по ЦСКА – главный тренер команды Никитин сказал, что только три хоккеиста ЦСКА не болели коронавирусом, все остальные переболели. Он говорил, что физиологию не обманешь и предстоит долгий путь к возвращению самих себя.



Третья проблема ЦСКА – из команды уехал с десяток хоккеистов с громким именем, начиная с Капризова, Вэя, Григоренко, Сорокина, Нестерова и многих других. Конечно, ЦСКА приобрёл интересных игроков в межсезонье, но впереди у команды поиск самих себя, сыгранность, сочетание звеньев и возвращение физической формы.



На недавнем Кубке мэра Москвы ЦСКА проиграл «Витязю», хотя потом взял верх над «Динамо» и «Спартаком», но было видно, что это не тот ЦСКА, к которому мы привыкли, который не позволяет бросать по своим воротам, который доминирует на площадке.



Что касается «Ак Барса», то с ними всё в порядке. В последних 7 товарищеских матчах одержано 7 побед. «Ак Барс» очень мощно выступил на домашнем Кубке чемпионов – одна только победа над СКА со счётом 5:2 чего только стоит. «Ак Барс» силён по всем линиям, пришли крутые ребята, как Доус и Да Коста, подрастает собственная яркая молодёжь, например Артем Галимов, вратари в порядке. «Ак Барс» — реальная сила, которая может доминировать на Востоке наравне с «Авангардом», которая может даже претендовать на победу в Кубке Гагарина.



Я посмотрел коэффициенты, которые предлагают на этот матч, и изумился тому, что на победу «Ак Барса» с учётом овертайма и буллитов дают коэффициент 2,13. Может быть, букмекеры не изучили глубоко тему? ЦСКА сейчас не тот, что раньше, – сейчас «Ак Барс» фаворит. Зрителей в Москве толком не будет, поэтому какой-то атмосферы и какого-то бонуса для ЦСКА не получится. Я спокойно беру коэффициент 2.13 на итоговую победу «Ак Барса», — сказал Лысенков.



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ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз на матч за Кубок открытия: снова здравствуй, родная КХЛ! В пяти предыдущих очных встречах казанцы забрасывали не меньше двух шайб.