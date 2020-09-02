Кристина Младенович — Варвара Грачёва: прогноз Сергея Фомина на матч 2-го круга US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 2-го раунда US Open 2020 Кристина Младенович — Варвара Грачева.
Cтавка: Грачева выиграет минимум 1 сет за 1.66.
«Россиянка считается непрофильной на харде, ведь почти весь свой рейтинг она заработала на медленных кортах. Но она молода, легко обучаема, и при её стиле можно прогрессировать на любом покрытии. Есть хорошая летняя практика и уже 4 официальных матча. Да, проигрывала сильным Мартич и Пегуле, но оказывала достойное сопротивление. Играет Грачёва в агрессивной манере. Когда ловит ритм, сдержать её атаки очень непросто.
Что касается Младенович, она тоже набрала нужные кондиции за лето, проведя ряд матчей у себя во Франции. И старт на официальных турнирах вроде бы и неплохой, есть победы, но… Её бич — двойные ошибки. Очень много француженка сыпет двойными. Вчера 9 против Баптист. В предыдущих матчах: 10 против Мертенс, 8 против Севастовой и 20 (!!) в самом первом матче против Александровой. Это много.
При таких раскладах, когда фаворит встречи имеет склонность дарить целые геймы своими ошибками, обязательно смотреть надо в пользу андердога, коим в этом матче является наша талантливая Варвара Грачёва. Хотя бы сет откусить у Кристины Варя способна», — сказал Фомин.
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