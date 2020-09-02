Маркетта Вондроушова – Александра Саснович: прогноз Анны Чакветадзе на игру US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маркетта Вондроушова – Александра Саснович во 2-м круге US Open — 2020.



Cтавка: минимум 21 гейм в матче за 1.90.



«Разноплановые девушки сыграют в этой встрече. Маркетту Вондроушову мы хорошо знаем, она уже и в финале турнира «Большого шлема» играла. Правда, это было в Париже на грунте. И в целом её больше видно, чем Александру Саснович. Вондроушова обычно старается играть в атакующей манере, атаковать, особенно с форхенда. У чешки очень приличная подача, но не всегда стабильная.



Саснович же будет стараться тянуть все мячи, возвращать их неудобно для Вондроушовой. Задача Саснович будет состоять в том, чтобы дать ошибиться чешке. Если у Маркетты что-то будет не получаться, то она может наделать кучу ошибок. Первый круг она прошла без явных срывов, но там ей противостояла Миннен, это не тот уровень. Саснович опытнее и стабильнее.



Я думаю, легко Вондроушовой не будет. Скорее всего, она выиграет в итоге, но матч затянется. Ставлю на больше 20,5 гейма»,- сказала Чакветадзе.



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