ЦСКА – «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».



Ставка: ничья в основное время за 4.03.



«Сентябрь в отечественном хоккее – пора самых больших чудес. Когда «мастадонты», морально готовящиеся к затяжному сезону, ещё только пробуждаются, а некоторые ещё даже и этого не делают. Кстати, «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова был наиболее ярким представителем из всех «спящих монстров». И каждый сентябрь казанская публика хваталась за голову, пытаясь понять, во что играет её любимая команда и слышала ли она раньше замечательное слово «хоккей». Но хвататься-то хваталась, а три Кубка Гагарина при таких стартах татарстанцы как-то добыли.



Теперь за штурвалом «барсов» совсем не Зинэтула Хайдарович, а наоборот, Дмитрий Вячеславович. И «Ак Барс» к концу предсезонки набрал такую мощь, что его вовсю сравнивают с «Баварией». Конечно, кое-кто вспоминает бессмертного Высоцкого: «Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот – и спёкся…». Но в том, что первый постковидный сезон пойдёт по совсем иному сценарию для главной команды Татарстана, уже никто не сомневается. Будет ли это лучше или хуже – вопрос пока дискуссионный и будет проверяться практикой. А пока мы видим, что «Ак Барс» готов к старту сезона точно лучше всех на Востоке и, вполне возможно, и во всей КХЛ.



Конечно, статистика будет изо всех сил упираться и мешать «Ак Барсу» победить. Потому что обыграть бывшую команду Квартальнова нынешней команде Квартальнова ещё не удавалось. Правда, таких матчей в прошлом сезоне было всего-то два. Но не будем забывать, что с того самого момента, как в финале 2018 года «Ак Барс» удушил-умучил ЦСКА в пяти матчах и первым в КХЛ трижды завоевал главный трофей, казанцы у «армейцев» не выигрывали. А там уже было, с учётом двух матчей под руководством Квартальнова, шесть таких «междусобойчиков». То есть, с одной стороны, это как бы говорит о том, что у гостей в матче открытия сезона шансов нет. А с другой, ненавязчиво намекает, что можно сыграть и на прерывание серии.



В общем, вы тут думайте, как хотите. Но не забывайте, что привычную вакханалию межсезонья вкупе с непривычно сильным для сентября «Ак Барсом» надо умножать на пандемию. Понятно, что элитные команды у нас от всего оберегали, но коронавирус – такая гадость, что где-нибудь обязательно проявится.



Поэтому лично я не буду против, если первый матч сезона уйдёт за пределы основного времени. И даже дополнительного. И подарит нам первую в сезоне серию послематчевых буллитов, в которой на каком-нибудь 28-м броске победят гости», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз на матч за Кубок открытия: снова здравствуй, родная КХЛ! В пяти предыдущих очных встречах казанцы забрасывали не меньше двух шайб.