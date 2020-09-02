«Ленинградец» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Ленинградец» — «Олимп-Долгопрудный».



Ставка: проход «Олимпа-Долгопрудного» за 1.85.



«По сравнению с прошлым сезоном «Ленинградец» изменился: у него сейчас очень хороший сплав опыта и молодости. Если говорить про «Долгопрудный», то перед стартом сезона он объединился с «Олимпом». Теперь в составе много опытных сильных игроков, есть очень хороший тренер Ринат Билялетдинов, и перед командой стоят серьёзные задачи. Я думаю, что «Долгопрудный» должен взять верх и пройти в следующий раунд Кубка России.



Также я больше чем уверен, что обе команды будут проводить закрытый матч, никто не станет форсировать события. Поэтому поставлю на то, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом. Команды сыграют в Рощино, там натуральное поле довольно-таки больших размеров. «Ленинградец» играет в пять защитников и с двумя опорными полузащитниками, поэтому не будет форсировать. «Долгопрудный» тоже в первую очередь старается выстроить игру в обороне, а потом уже думать об атаке. Всё-таки во втором тайме игра на натуральном поле больших размеров скажется, так что вторая половина игры принесёт голы, а в первом нас ждёт осторожная позиционная борьба.



Думаю, что для команд этот матч важен. Вряд ли тренеры станут ротировать состав, потому что в случае победы команда сразу попадает в групповой турнир Кубка России, где предстоит сыграть с командой Премьер-лиги. Футболист второго дивизиона, играя против команды РПЛ, мечтает проявить себя на глазах тренера или скаута команды Премьер-лиги, чтобы повыситься в классе. Тем более и «Ленинградец», и «Долгопрудный» ставят задачу по выходу в ФНЛ в этом сезоне, и предстоящий матч станет серьёзной проверкой.



В целом я против нового формата Кубка России. Считаю, что в Кубке должны быть матчи на вылет. Мне всегда было интересно, когда команда ниже уровнем принимала дома команды из Премьер-лиги. Я, например, ещё когда играл за «Зенит», летал в Читу, а для местных болельщиков посмотреть на игроков «Зенита», которых видели только по телевизору, это интересное событие. Мне ближе такая формула, когда играют на поле более слабой команды. А если встречаются, например, между собой команды Премьер-лиги, то нужно проводить жребий, чтобы потом не запутаться, кто сколько раз сыграл дома и в гостях.



Если хочешь выиграть Кубок, то должен быть характер, поэтому, даже если придётся играть все матчи в гостях, всё равно нужно стремиться к победе», — сказал Радимов.



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