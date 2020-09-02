Стефанос Циципас — Максим Кресси: ставка Сергея Фомина на матч 2-го круга US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 2-го раунда US Open—2020 Стефанос Циципас — Максим Кресси.



Cтавка: ТМ 29 геймов за 1.66.



«Абсолютно в разных игровых кондициях находятся теннисисты. Начиная от подготовки к турниру, заканчивая техническими элементами игры, которые в этот период сезона определённо будут выходить на первый план наряду с физической подготовкой.



Циципас в форме. Матч с Рамосом провёл на одном дыхании. Качественное передвижение вкупе с мощными и точными ударами давали ему преимущество на протяжении всей встречи. При этом и подача работала исправно. На задней линии был ощутимый перевес во всех игровых компонентах.



Максим Кресси не без проблем, но всё-таки выиграл свой дебютный матч на турнире. Играл в своей излюбленной манере с выходом вперёд к сетке, стараясь оказывать постоянное давление на соперника, а вот на задней линии смотрелся слабовато. Главное оружие американца — это подача, но и она работала не всегда продуктивно. Было много двойных.



Циципас умеет принимать сильные подачи, у него длинные руки и прекрасная реакция. А больше Кресси и предложить нечего. На задней линии совсем без вариантов для него. На фоне грека американец смотрится слишком слабо, поэтому жду комфортной и лёгкой победы от Циципаса», — сказал Фомин.



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