ЦСКА – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.67.



«Состав ЦСКА претерпел значительные изменения: ушли ведущие нападающие Капризов и Григоренко, основной вратарь Сорокин также собирается попробовать свои силы в НХЛ. Думаю, тяжеловато будет им в атаке в этом сезоне.



У «Ак Барса» таких значительных потерь нет, зато два интересных приобретения: взяли на роль снайпера Доуса, а также Да Косту, который прошлый сезон играл в ярославском «Локомотиве». Но насколько на данный момент известно, он может не сыграть в этом матче.



В прошлом сезоне «Ак Барс» начинал сезон тоже матчем с ЦСКА и тогда проиграл. Тогда у ЦСКА была уже вторая игра, а сейчас для обеих команд старт сезона. И в этом матче, думаю, «армейцы» выиграют. Первый матч сезона и после такой долгой паузы, да ещё и с болельщиками – ЦСКА фаворит для меня. Конечно, сейчас сложно говорить, как команды подготовлены, но в любом случае нас ждёт борьба. Победа лёгкой не будет. Не удивлюсь, даже если победитель не определится в основное время», — сказал Вуйтек.



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