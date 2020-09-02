Кристина Младенович – Варвара Грачёва: прогноз Анны Чакветадзе на встречу US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристина Младенович – Варвара Грачева во 2-м круге US Open—2020.
Cтавка: Грачёва выиграет хотя бы сет за 1.65.
«Варвара Грачёва — это уже новое поколение российского тенниса. Месяц назад ей исполнилось 20 лет. Пока мало о ней знают. Но я видела её игру, и она мне очень нравится. Умеет Грачёва держать высокий темп на корте и при этом стремится обострять. Подача не самая мощная, но если проходит первый мяч, то соперницы не очень комфортно себя ощущают. В первом круге прошла испанку Бадосу, которая выросла в США и любит быстрые корты. Но Варвара в двух сетах выиграла, проявив характер, второй сет взяла, уступая по ходу 3:5. И видно, что она в хорошей форме.
Не думаю, что Грачёва боится или хотя бы опасается Младенович. Француженка после затяжного спада постепенно приходит в себя, но всё-таки не играет на том уровне, который раньше позволял ей проходить далеко на турнирах «Большого шлема». Стабильности нет. Даже в ходе одной встречи Младенович может играть как очень хорошо, так и отвратительно.
Думаю, что как раз стабильность должна помочь Грачёвой побороться в этой встрече. Да, Младенович мощнее бьёт, но и Бадоса в первом круге била очень плотно. Варвара выдержала. Думаю, и здесь сет она зацепит. Как минимум», — сказала Чакветадзе.
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