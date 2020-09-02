«Фонбет» дарит бонусы к матчам сборной в Лиге наций по футболу

Завтра, 3 сентября, сборная России по футболу проведёт первый матч в рамках группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021. Против россиян сыграет национальная команда Сербии. А 6 сентября, в рамках второго тура, Россия встретится с Венгрией. Официальный спонсор сборной «Фонбет» дарит бонусы старым и новым клиентам к первым матчам россиян в Лиге наций. В рамках акции «Ставка на сборную» компания подготовила для своих клиентов фрибеты и беспроигрышные ставки.
Новые клиенты «Фонбет» получат беспроигрышную ставку номиналом 500 рублей после регистрации с промокодом RFS. Ставку можно использовать только на матчи Лиги наций.
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