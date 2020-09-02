ЦСКА – «Ак Барс»: прогноз Владимира Плющева на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.20.



«Открытие сезона — всё будет «по-взрослому». Противостояние двух грандов, соперничество двух специалистов, которые раньше работали в одном тренерском штабе. Матч будет принципиальным как для Игоря Никитина, так и для Дмитрия Квартальнова.



На сегодняшний день «Ак Барс» выглядит более убедительно. Результаты предсезонных турниров, а также сами матчи это показали. В чём причина неубедительной игры ЦСКА на недавнем Кубке мэра Москвы?



Пандемия, которая повлияла на подготовку «армейцев». Многие игроки переболели коронавирусом. Кроме того казанцы сумели практически сохранить прошлогодний состав, чего никак нельзя сказать про ЦСКА.



Предпочтение отдаю команде из Казани, в которой сам когда-то работал. Ставим на победу «Ак Барса» в матче», — сказал Плющев.



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ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз на матч за Кубок открытия: снова здравствуй, родная КХЛ! В пяти предыдущих очных встречах казанцы забрасывали не меньше двух шайб.