ЦСКА – «Ак Барс»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру за Кубок открытия КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на стартовый матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.20.
«Первый матч сезона. Встречаются команды, которые являются одними из главных фаворитов нескольких последних сезонов КХЛ. Главным фактором будет являться сыгранность хоккеистов, а вот с этим у ЦСКА пока проблема.
Помимо того, что «армейцы» только несколько дней назад, по сути, начали предсезонку в полном составе, летом у них произошло слишком много изменений. Большая группа игроков уехала за океан, бремя лидерства должны на себя взять другие. В частности, на Кубке мэра Москвы хорошо выглядели Слепышев и Локтионов.
Что касается «Ак Барса», то нынешний главный тренер располагает целым рядом молодых талантливых игроков – это и Хованов, и Галиев, и Воронков. Эти ребятам вполне могут стать лицом нынешней казанской команды наравне с тем же Зариповым. Хорошо смотрелся во время предсезонки Тихонов, кроме того у «Ак Барса» очень хороший подбор легионеров.
Игра будет равная, небольшое преимущество отдаю казанцам», — сказал Канарейкин.
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