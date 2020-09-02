Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

ЦСКА – «Ак Барс»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру за Кубок открытия КХЛ

ЦСКА – «Ак Барс»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру за Кубок открытия КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на стартовый матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.20.

«Первый матч сезона. Встречаются команды, которые являются одними из главных фаворитов нескольких последних сезонов КХЛ. Главным фактором будет являться сыгранность хоккеистов, а вот с этим у ЦСКА пока проблема.

Помимо того, что «армейцы» только несколько дней назад, по сути, начали предсезонку в полном составе, летом у них произошло слишком много изменений. Большая группа игроков уехала за океан, бремя лидерства должны на себя взять другие. В частности, на Кубке мэра Москвы хорошо выглядели Слепышев и Локтионов.

Что касается «Ак Барса», то нынешний главный тренер располагает целым рядом молодых талантливых игроков – это и Хованов, и Галиев, и Воронков. Эти ребятам вполне могут стать лицом нынешней казанской команды наравне с тем же Зариповым. Хорошо смотрелся во время предсезонки Тихонов, кроме того у «Ак Барса» очень хороший подбор легионеров.

Игра будет равная, небольшое преимущество отдаю казанцам», — сказал Канарейкин.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз на матч за Кубок открытия: снова здравствуй, родная КХЛ!
В пяти предыдущих очных встречах казанцы забрасывали не меньше двух шайб.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020