«Даллас» — «Колорадо»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 6-й матч 2-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Даллас» — «Колорадо».



Ставка: «Колорадо» забросит минимум 3 шайбы за 2.36.



«Вот так всё перевернулось в этой серии. «Даллас» мог и должен был дожимать «Эвеланш» в пятой встрече, но сумбур внёс Бен Бишоп. Формально первый вратарь, не игравший с 13 августа из-за травмы, сам подошёл к главному тренеру Рику Боунессу и сказал, что готов заменить в воротах Антона Худобина. «Далласу» же предстояли два матча за два дня. Ну, тренер и выпустил Бишопа, который оказался совсем не готов, пропустил четыре шайбы, и уже в первом периоде «Старз» потонули, как «Титаник», со счётом 0:5.



Итоговые цифры на табло – 6:3, и три шайбы «Даллас» всё-таки забросил. Но матч был проигран в первые 15 минут.



Что будет дальше? По законам жанра инициатива теперь у «Колорадо» и будет взят шестой матч, чтобы довести дело до седьмой игры. Но я в этом не уверен. Всё-таки ворота «Эвеланш» защищает третий вратарь Майк Хатчинсон, а Боунесс, конечно, выставит Антона Худобина. Но вдруг к нему с советами опять полезет Бишоп?



Но есть самый верный прогноз. Серия получается на редкость результативной, и я бы брал тотал больше (2.5) шайбы на конкретную команду в основное время. «Даллас» (5-5-4-5-3) брал этот тотал регулярно. Но кэф на это событие мелковат (1.61). С другой стороны, «Колорадо» (3-2-6-4-6) только раз из пяти не натянул на этот тотал. И как раз на «Эвеланш» идёт жирный кэф — 2.36. Его я и возьму, помня те 5:0 от «Колорадо» в первом периоде», — сказал Лысенков.



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«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Радулов, Ничушкин и Гурьянов дадут зайти коэффициенту 4.75 Накануне «Колорадо» забил пять шайб к исходу 15-й минуты, оживив интригу в серии.