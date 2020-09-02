Россия — Сербия: когда играют, где покажут матч, какие ставки и коэффициенты букмекеров

Завтра, 3 сентября, в стартовом матче Лиги наций УЕФА сборная России в Москве сыграет против команды Сербии. Начало прямой трансляции на Первом канале в 21:45 мск.
Букмекеры считают фаворитом встречи команду Станислава Черчесова. Сделать ставку на победу россиян можно с коэффициентом 2.40, что соответствует 39% вероятности. Успех сербов аналитики оценили коэффициентом 3.00 (32%), а ничья в основное время идёт за 3.35 (29%).
Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Россия — Сербия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.12, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.72.
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