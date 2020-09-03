ЦСКА — «Ак Барс»: результат матча КХЛ 2 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Ак Барс» одержал победу в первом матче сезона-2020/2021. Казанцы обыграли московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, «Ак Барс» выиграл Кубок Открытия во второй раз.



Счёт на первой минуте встречи открыл защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков. На 26-й минуте «Ак Барс» реализовал большинство. С передач Микаэля Викстранда и Джастина Азеведу шайбу в ворота соперника отправил Стефан Да Коста. В начале третьего периода московский клуб вновь вышел вперёд — шайба на счету Антона Слепышева, ему ассистировал Андрей Локтионов.

На 48-й минуте у Слепышева была возможность оформить дубль, но форвард не смог реализовать буллит, назначенный после нарушения правил Альберта Яруллина. На 54-й минуте Азеведу сравнял счёт — 2:2. Победная шайба в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.

Эксперты не ожидали победы казанцев: ставки на их итоговый успех принимались с коэффициентом 2.20. С 1000 рублей можно было выиграть 2200 рублей. Победа ЦСКА с учётом дополнительного времени и буллитов шла за 1.70.

Тотал меньше 4.5 шайбы оценивался коэффициентом 1.85. На ничью в основное время предлагалось поставить за 3.90, а точный счёт 2:2 оценивался коэффициентом 9.10. Со ставки в 1000 рублей игрок получил бы 9100 рублей.