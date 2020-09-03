«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» с нулевой форой за 1.95.

«Предсезонные матчи команда из Челябинска провела в рабочем режиме — три победы в четырёх поединках, две из которых за пределами основного времени. Но тут нужно делать скидку на уровень оппозиции — выступающая в ВХЛ «Югра» (1:0), скромные «Северсталь» (1:4) и «Нефтехимик» (4:3 ОТ), а также сменивший тренера и лишившийся Линуса Умарка «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).



«Автомобилист» расстался с Андреем Мартемьяновым и доверился канадцу Биллу Питерсу. Тот возглавлял «Каролину» и «Калгари», а также приводил сборную Канады к золотым медалям ЧМ-2016. А вот состав остался практически тем же, изменения коснулись только нижних звеньев. Стоит отметить разве что уход Найджела Доуса в «Ак Барс», но и к нему хватало вопросов.



Уральцы провели пять предсезонных поединков. Результат — три победы и два поражения. Начали с 4:6 от «Салавата Юлаева» (играли резервом), затем вернули уфимцам должок (3:1, там экспериментальный состав был уже у «СЮ»). Дальше — 3:2 с «Металлургом», 1:0 Б с «Амуром» и 1:3 от «Сибири».



Как видно, уровень оппозиции был посерьёзнее. Делать хоть сколько-нибудь серьёзные выводы по предсезонке слишком опасно. «Трактор» наверняка добьётся заметного прогресса и попьёт крови у кого угодно, однако на старте регулярки шансы екатеринбуржцев кажутся выше по одной простой причине.



Речь о сыгранности состава. Костяк у «Автомобилиста» остался, а вот у «Трактора» слишком много новых имён. Скорее всего, команда будет добирать уже по ходу сезона, но на первых порах ошибки и потери очков весьма вероятны. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.95 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.82».