Россия — Сербия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 3 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.

Ставка: победа России с нулевой форой за 1.81.

«Сербы в последние годы несколько сдали свои позиции. На чемпионате мира в России из группы не вышли, пропустив вперёд бразильцев и швейцарцев, а в финальную стадию чемпионата Европы вообще не прошли, заняв третье место после Украины и Португалии. Разумеется, этот результат был воспринят как провал.



Конечно, недооценивать сербскую команду нельзя. Несмотря на довольно скромное национальное первенство, есть отдельные футболисты, представляющие топовые лиги Европы. Из этих самых представителей, среди которых небезызвестные Коларов, Йович, Тадич и многие другие, и состоит сборная. То есть непосредственно по кадрам гости как минимум не уступают. А скорее даже превосходят.



У сборной России состав тоже подобран тщательнейшим образом. Однако у Черчесова есть некоторые кадровые проблемы. Российский тренер не сможет рассчитывать на ключевого атакующего полузащитника Александра Головина, получившего травму в стартовавшем чемпионате Франции. Также из-за травм будут отсутствовать основные игроки московского «Локомотива» Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.



Впрочем, волноваться раньше времени не стоит. Штука тут в том, что чемпионат РПЛ давно стартовал. Сыграно уже шесть туров, так что проблем с тонусом у игроков возникнуть не должно. Чего не скажешь про сербов. Игроки сборной Сербии, разбросанные по всей Европе, в большинстве своём не имеют игровой практики на протяжении вот уже месяца, а у кого-то и больше. Второй момент — своё поле. Да, болельщиков не будет, но родные стены должны придать уверенности.



На наш взгляд, Станислав Черчесов наверняка сумеет обернуть эти факторы в свою пользу. Мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.81. Альтернативный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83. Большого количества мячей не ждём, но шансы россиян вполне осязаемы».